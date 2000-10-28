Собранные жителями одного из домов Иркутска деньги на ремонт крыши исчезли 18:32, 23 августа 2018 г.



Ни денег, ни ремонта. Жители одного из домов в Иркутске несколько лет страдают из-за неисправной крыши. Однако в последние годы вопрос плавно перетек из одной плоскости в другую. Деньги на ремонт кровли жильцы собирали лично из своих карманов. Передали в управляющую компанию. А потом средства куда-то пропали. Настоящий клубок детективной истории распутывала съемочная группа программы "Новости".

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Головная боль и причина для бесконечных разбирательств. Крыша дома на улице Свердлова дала трещину еще три года назад. И даже не одну, а целый десяток. Понимая, что капремонт ждать можно долго, люди решили залатать крышу за свой счет. Со всего дома собрали приличную сумму - 350 тысяч рублей. Этих денег должно было хватить на новую кровлю. Работами планировала заняться управляющая компания, на ее балансе находился дом. Но прошло три года, за ремонт никто не взялся, а при малейшем дожде вся вода до сих пор бежит прямиком в квартиры. "Мы вынуждены были бегать с тазиками, подставлять тазики, тряпки. Когда дожди прекращались, мы увидели, что у нас появился грибок. Мы вынуждены были сделать капитальный ремонт, противогрибковый раствор применить", - рассказывает Надежда Зимина, житель дома на ул.Свердлова.

А дальше история и вовсе становится похожей на детектив. Деньги, собранные с людей, исчезли в неизвестном направлении. По словам жильцов, управляющая компания срочно направила их на какие-то другие нужды. А потом дом и вовсе передали на баланс новой организации. Сейчас уже она пытается вернуть деньги обратно. "Потеряв абсолютно надежду на какое-то нормальное решение этого вопроса, в мае месяце мы обратились с заявлением в прокуратуру города Иркутска и в отдел полиции номер пять. По состоянию на сегодняшний день прокуратурой проводится проверка. В отделе полиции возбуждено уголовное дело. Проведена выемка первичной бухгалтерской документации", - сообщил Денис Днепровский, генеральный директор ОАО "Восточное управление ЖКС".

Но даже в случае возврата денег на ремонт крыши их не хватит. Сейчас по сметной документации стоимость работ обойдется уже не в 350 тысяч рублей, а более чем в полмиллиона. Юристы говорят: в такой ситуации людям можно самостоятельно подавать иск о взыскании денежных средств. "Уставной капитал компании, как мне стало известно, гораздо выше той суммы, которую передали жильцы. То есть фактически наложение ареста судом на эту сумму уставного капитала жильцам даст возможность и гарантии того, чтобы компания рассчиталась. Фактически судебное решение не говорит о том, что можно взыскать эти денежные средства. Поэтому нужно подать обеспечительные меры", - прокомментировал Александр Лятифов, юрист.

И с подачей иска затягивать не стоит. Вопрос будет решить гораздо проще, пока компания, например, не объявила себя банкротом. Тем более что возможность мирно разрешить ситуацию похоже давно исчезла.