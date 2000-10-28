Коллекцию бурятского искусства смогут увидеть иркутяне в галерее сибирского искусства 18:20, 23 августа 2018 г.



"Я призван степь воспеть..." Выставку бурятских художников открыли сегодня в галерее сибирского искусства. Многие мастера из соседнего региона закончили Иркутское художественное училище, но все до единого остаются верны своим корням, воспевая родину, красоту и просторы степей, нежность и в то же время силу женщин, грацию животных, смелость и отвагу мужчин.

Часто в своем творчестве художники ссылаются на национальные легенды и сказания. Поэтому картины, скульптуры, украшения и графика бурятских художников узнаваемы при всем своем разнообразии. На выставке впервые в истории областного центра демонстрируют почти всю коллекцию бурятского искусства Иркутского художественного музея, которую начали собирать с 1930-х годов. В галерее можно увидеть ранние работы Даши Намдакова, картины Аллы Цыбиковой, Цыренжапа Санпилова, Бальжинимы и Зорикто Доржиевых.

Бальжинима Доржиев, народный художник Бурятии: Мы рады, что с таким вниманием отнеслись иркутяне, наши коллеги, это очень радостно. Хотя мы учились в европейской школе, но у нас все равно все наше, бурятское.

Алена Кабунова, искусствовед, заведующая экспозиционно-выставочным отделом Иркутского художественного музея: Свобода, воздух, вот это приволье степей, какие-то этнические мотивы, темы, которые всегда интересовали и увлекали мастеров. Я думаю, что это то единое, цельное, что и составляет эту общность.

Выставку в Иркутском художественном музее посвятили 85-летию республиканского отделения Союза художников России. Бурятское искусство увидеть можно до 7 октября.