Финал областного пожарно-спасательного кроссфита для подростков впервые пройдет в Иркутске 18:02, 23 августа 2018 г.



Переместить своими силами квадроцикл с водителем - одно из заданий пожарно-спасательного кроссфита для подростков. Областные соревнования для детей от 14 до 18 лет организовали впервые. Через две недели пройдет финал по многоборью. На тренировке новоиспеченных спортсменов побывала съемочная группа.

Тренирует команду чемпион России по кроссфиту Артем Ганин. Он делится секретами победы. В каждой команде должна быть одна девушка. Анастасия Беляева сразу решила принять участия в соревнованиях. Восьмиклассница с детства любит спорт и это лето посвятила кроссфиту. Ученица кадетского класса вместе со своей командой занималась каждые три дня. "Первое время всем давались трудно, особенно мне. Для меня самое тяжелое - поднимать штангу, которая весит 20 килограммов. Больше всего я хочу стать МЧСником, спасать людей, потому что сейчас очень много пожаров, трагедий, я бы хотела всех детей и людей вытащить", - делится Анастасия Беляева, участник команды гимназии №44.

Шесть минут - время на эстафету. У каждого участника свой этап. К примеру, перенести пострадавшего, который весит 40 килограммов. В зачет пойдут только правильно выполненные упражнения. Все навыки из реальной работы пожарных. Кстати, испытания ничем не отличаются от многоборья среди взрослых, лишь вес снарядов немного легче. Впервые дети выступали на международном чемпионате по кроссфиту в Иркутске. Масштабные соревнования прошли в апреле.

Станислав Хисматулин, помощник заместителя начальника службы пожаротушения г.Иркутска: Команда выступила, мы получили положительные отклики и решили провести осенью этого года такие соревнования для детей. Детям было тяжело, все наши наставники, которые с ними занимались изначально, они сказали, что дети слабые, но сейчас они говорят, что уже все хорошо и дети готовы.

Анастасия Бердникова, начальник отдела профориентации и развития карьеры ОГУ "Молодежный кадровый центр": Цель мероприятия - занять подростков в летний период. В том числе, там есть ребята, которые стоят на профилактических учетах. Это своего рода профориентационное мероприятие, в дальнейшем они смогут выбрать данную профессию, также они занимаются спортом.

Все лето с желающими занимались в пожарных частях области. В итоге проверить свои силы решились 17 команд региона. 15 сентября на острове Конный они покажут своим наставникам, чему научились. Победители получат спортивные площадки для своего района.