Общественность Иркутска выступила за сохранение уникального дома Рассушина 17:54, 23 августа 2018 г.



Еще вчера памятник, сегодня здание под снос. В Иркутске представители общественности пытаются спасти от уничтожения дом большой культурной значимости. В начале ХХ века его построил известный архитектор Владимир Рассушин. А столетие спустя вокруг здания разгорелась борьба.

Серьезный, строгий и даже слегка аскетичный деревянный дом на бульваре Гагарина не сразу привлекает внимание. Но если приглядеться: строгие линии, имитация замкового камня на наличниках, декоративные кронштейны под крышей выдают очень редкий для Иркутска, но имеющий большую художественную ценность стиль - деревянный классицизм. Проектировал здание в то время главный архитектор Иркутска Владимир Рассушин. "Стиль классицизм представлен гораздо меньшим количеством домов, и в этом смысле он уникальный, и в этом смысле уникальный этот дом, потому что это авторский почерк запечатлен на фасаде этого дома архитектора Рассушина, который известен везде, только не в Иркутске", - говорит Марк Меерович, заслуженный архитектор России.

Долгое время дом Рассушина охраняло государство. Он значился в реестре памятников регионального значения. Но на прошлой неделе на основании акта, который составила эксперт из Выборга, здание из реестра исключили. Это возмутило многих: и архитекторов, и общество охраны памятников. Сегодня общественники собрались на пикет. Они уверены: скоро здание снесут, а на его месте построят какой-нибудь бизнес-центр. Схема работала уже не раз. И, хотя в региональной службе по охране объектов культурного наследия лежит акт другого эксперта с противоположным выводом о ценности старинного здания, сейчас дело может решить лишь суд. "Мы подали документы в суд, надеемся, что оперативно в ближайшие месяц-два рассмотрят, даже если собственник сегодня его разрушит, а он имеет право это сделать, по этому объекту у нас есть все обмеры, если решением суда будет принято решение, что здание является памятником, мы можем заставить собственника восстановить памятник в тех планах, обмеры которые у нас осуществлены", - сказал Дмитрий Разумов, президент общественной организации "Наследие".

Сейчас представители общественной организации собирают подписи против исключения дома Рассушина из реестра на сайте наследие-иркутск.рф . И собираются заказать обмеры всех исторически ценных деревянных зданий в Иркутске. Опыт показывает, что это необходимая мера.