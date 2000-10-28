Пятилетний план развития Иркутской области продолжают обсуждать представители министерств, муниципалитетов, общественность 17:41, 23 августа 2018 г.



Как будет жить Иркутская область в ближайшие 5 лет? Об этом сегодня шла речь на заседании Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области. Представители министерств, муниципалитетов, общественность обсуждают разработку первого пятилетнего плана развития региона.

Важно определить, каких целей нужно добиться по улучшению качества жизни людей и развитию Иркутской области. Пятилетний план будет принят до 1 декабря. В работу по его разработке активно включаются муниципалитеты. "Каждый глава совместно с областными министерствами должен оценить экономический потенциал территорий, определить текущую и планируемую специализацию и наметить цели и задачи на пятилетнюю перспективу. Должны понимать, какие производства будут развиваться, каким будет уровень доходов населения, какая для всего этого нужна инфраструктура с учетом общеобластных задач", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Ответственная роль в грядущей пятилетке выделена улучшению жизни работников бюджетной сферы, а также малообеспеченным слоям населения. Предусмотрены как регулярные выплаты, так и разовая материальная помощь. Также в 2019 году заработает программа "Школьное молоко", в рамках которой ученики начальных классов будут бесплатно получать молочные продукты. Предложения по включению их в пятилетний план можно направлять в министерство экономического развития региона.