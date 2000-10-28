Наряды XIX века представили на выставке в Иркутском музее декабристов 17:02, 23 августа 2018 г.



Чарующее столетие роскоши, балов и золотого времени русской литературы. XIX век оставил нам яркое и до сих пор до конца не изученное наследство: эпоха Пушкина, дуэлей, декабристов и шикарных нарядов. Историю старинной одежды сейчас изучают в Иркутском музее декабристов. Там появилось сразу 700 новых экспонатов, и все они о моде.

Поход на бал как настоящее испытание. Помимо пяти тяжелых юбок, дамы надевали корсет, который затягивали до предела. Когда это шелковое платье прибыло в музей, оно напоминало, скорее, груду ткани. Теперь в нем снова можно отправляться на бал. Реставрация потребовалась практически всем семистам новым экспонатам музея декабристов. В основном это женские наряды, но есть и мужские фраки и сюртуки. Детская одежда. И целая коллекция текстиля. Из этой ткани шили одежду, ею обтягивали мебель.

За каждым экспонатом целая история, чья-то судьба. Все эти предметы были частью жизни обыкновенных людей 150 и даже 200 лет назад. Например, свадебные туфли или детские ботиночки. За модой в XIX веке пристально следили как мужчины, так и женщины. Быть модным было совсем недешевым удовольствием. "Очень большую роль в моде XIX века играли балы. Это такие модные собрания, где каждое платье оценивалось другими, где ни в коем случае нельзя было появиться дважды в одном платье. И, естественно, прикладывалось огромное, колоссальное количество усилий для того, чтобы поддерживать себя в этом, ну таком жестоком в какой-то степени модном мире", - говорит Надежда Мусабирова, сотрудник Иркутского музея декабристов.

Все вещи приобретены на антикварных аукционах, большинство из них когда-то пересекли океан и оказались в Соединенных Штатах. Теперь они проделали обратный путь в Европу и Россию. Иркутский музей декабристов получил их в дар от благотворителей, пожелавших оставить свои имена в тайне. Коллекция музея пополнилась и модными аксессуарами XIX века. И, конечно, среди них есть дамские шляпки. Например, шляпка 1860 года для повседневной носки. А другую, такую нарядную явно надевали на бал.

Такие изысканные вещи заказывали из-за границы и иркутские декабристы. Сейчас в музее готовят новую выставку, она поможет еще лучше воссоздать картину прекрасной эпохи. Экспозицию представят посетителям через несколько месяцев в рамках традиционных декабристских вечеров.