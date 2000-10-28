Около 400 тысяч рублей взыскали с владельцев АЗС за некачественное топливо в Иркутской области 16:51, 23 августа 2018 г.



За 2018 год в Росстандарт поступило уже 6 обращений о, предположительно, некачественном горючем. Четыре станции не прошли проверку на качество. Союз автомобилистов проинспектировал три автозаправочные станции, и только у одной не нашли никаких нарушений. Качество топлива на остальных заправках оставило желать лучшего. В целом из шести показателей на соответствие техническому регламенту в четырех проверка выявила нарушения.

"Мы только начали работу. Соответственно, я думаю, что в результате дальнейших наших мероприятий мы постараемся увеличить и ежемесячные проверки", - сказал Алексей Шабанов, председатель ассоциации "Союз автомобилистов Сибири".

Результаты проверок и всю документацию общественники передали в Росстандарт. Следующие проверки ждут в первую очередь все крупные станции. В сентябре планируют провести большой рейд трассы Сибирского федерального округа. Также автомобилисты могут самостоятельно провести проверку, на их взгляд, горючего сомнительного качества, а полученные результаты предъявить в отдел государственного надзора.