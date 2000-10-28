Иркутский "Зенит" на выезде уступил "Сахалину" - 3:0 14:20, 23 августа 2018 г.



Напряженный матч первые минуты проходил с переменным успехом, временами иркутяне получали значительное преимущество, заставляя соперника прибегать к нарушению правил. Зенитовцы создали ряд хороших моментов у чужих ворот, но реализовать их не удалось. А вот "Сахалин" забил с пенальти. Чуть позже прессинг "бело-синих" привел к тому, что вратарь сахалинцев едва не принес мяч в свои ворота. В итоге забить в этом матче нашей команде так и не удалось. Хозяева трижды взяли ворота Ильи Кунгурова: дубль на счету Александра Гаглоева и один мяч на счету Евгения Матрахова. Следующий матч иркутяне пройдет 26 августа на домашнем поле. В первенстве ОЛИМП "Зенит" встретится с командой из Новосибирска "Сибирь-2".