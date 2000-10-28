Лжецелительниц задержали в Братске 14:17, 23 августа 2018 г.



Снимали сглаз и порчу в обмен на деньги и драгоценности. Лжегадалок задержали в Братске. Известно, что в северную столицу региона женщины приехали из Красноярска. Выбирали своих жертв случайно на улице.

Предлагали донести сумки до дома, пожилые женщины соглашались. По пути мошенницы пугали болезнями, говорили о сглазе и порче, советовали провести магический обряд. Оказавшись в квартире доверчивых стариков, лжецелительницы похищали имущество, а в некоторых случаях жертвы отдавали свои сбережения сами. Подозреваемых в мошенничестве задержали на съемной квартире. Часть похищенного изъяли. Установлено, что ранее обе женщины привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а также незаконные операции с наркотиками.