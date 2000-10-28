Цыганскую наркогруппировку задержали в Железногорске-Илимском 18:21, 22 августа 2018 г.



Крупную цыганскую наркогруппировку задержали в Железногорске-Илимском Иркутской области. Причем руководила ей женщина. В этнической банде состояли 13 человек. Все приходились друг другу родственниками. Полицейским и сотрудникам ФСБ при поддержке Росгвардии удалось поймать всех: от руководства до курьеров. Занимались наркосбытчики героином, гашишем, а также синтетическими наркотиками. Кроме наркотиков, в логове банды нашли 40 мобильных телефонов, банковские карты, весы и упаковочный материал. Всего провели 10 обысков. За организацию преступного сообщества фигурантам дела грозит до 20 лет тюрьмы.