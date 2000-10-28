Иркутские поисковики обнаружили лагерь советских военнопленных в Новгородской области 17:31, 22 августа 2018 г.



Сейчас поисковики несут вахту Памяти под Старой Руссой. Обломки бараков, указатель с названием "Дулаг 150", останки сотен погибших. Даже спустя десятки лет по костям видно, что людей фашисты тогда замучили до смерти.

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Раздробленные черепа, кости, тела, расколотые надвое. По останкам видно, что люди умирали мученической смертью. Под руинами бараков сотни советских солдат. Поисковики говорят: еще никогда им не приходилось видеть такую страшную картину. "Все бойцы, которых мы поднимали, они почти все были не просто расстреляны, они были зверски убиты. У одного бойца голова была отрублена лопатой. Она так и осталась на этой лопате лежать", - говорит Игорь Тума, руководитель поискового отряда "Медведь", г.Старая Русса.

Иркутские поисковики не успевают считать, сколько уже подняли останков. В том, что здесь был именно временный концлагерь, нет сомнений. Найдена табличка с названием лагеря "Дулаг 150", обломки бараков, где, вероятно, жили немцы, медицинские инструменты, посуда, склады, печи в каждом строении. И многочисленные трупы изувеченных советских солдат. "Тела не в очень таком состоянии хорошем. Перебитые черепа, ноги. Раненых много было здесь. В прошлом году находили даже на носилках бойца лежащего", - рассказала Елена Медведева, руководитель сводного отряда "Сибирь", г.Иркутск.

Предположительно, лагерь был здесь первые три года войны. Тысячи пленных фашисты направляли на строительство узкоколейной железной дороги. Об этом говорят найденные болты для скрепления рельсов и груды металла. Почти у каждого найденного солдата при себе медальон, но в большинстве они пустые. Вероятнее всего, нацисты специально уничтожали данные о бойцах. "Здесь просто скинули и так прикопали, чтобы не пахло трупами. Либо взорвали, расстреляли тех, кто был. И все", - считает Виталий Евдокиев, поисковик, г.Иркутск.

Имена нескольких солдат установить все же удалось. По спрятанным в одежде медальонам нашли уроженца Белоруссии, Украины и Башкирии. Сейчас поисковики стараются отыскать любую зацепку. Изучают личные вещи: ремни, ложки, кружки, но пока им встречаются лишь с трудом нацарапанные на котелках инициалы, расшифровать которые сложно.