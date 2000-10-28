Семь медалей на первенстве России по грэпплингу завоевали спортсмены Иркутской области 17:14, 22 августа 2018 г.



Соревнования проходили в Наро-Фоминске. В двух дисциплинах боролось более 400 спортсменов из различных регионов страны. В возрастной категории до 19 лет среди юниоров серебряными призерами стали Валерия Шувалова и Герман Котляров. Бронзой отличились Вероника Решетникова и Александр Огородников. Кроме того, среди мужчин до 39 лет третье место у иркутянина Егора Тарасова. По итогам соревнований Герман Котляров и Валерия Шувалова прошли отбор для участия в первенстве мира по грэпплингу, которое пройдет в Астане 6 и 7 сентября.