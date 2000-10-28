Иркутянин продает бутылку советской "Столичной" водки за 55 тысяч рублей 17:10, 22 августа 2018 г.



Горячий привет из прошлого. Иркутянин нашел в гараже бутылку "Столичной". Редкий продукт решил не употреблять, а продать за 55 тысяч рублей тем, кто хочет поностальгировать. Сколько на самом деле стоят воспоминания и можно ли их купить? Разыскивать продукты, сделанные в СССР, отправилась съемочная группа. Редакция программы "Новости" напоминает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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"Для ценителей былых времен" - так звучит объявление о продаже "Столичной" в соцсетях. Богатое прошлое, судя по всему, требует и богатого настоящего. 55 тысяч рублей просят за бутылку в 0,75 литра. Но среди коллекционеров о таких суммах даже не говорят. Редкие экземпляры стоят не больше 5000 тысяч рублей. К примеру, неоткупоренная бутылка 40-х годов. Она самый древней экспонат в коллекции Сергея Снарского. "Стоила она до реформы 1961 года 25 рублей, и в народе она называлась "Сучок", были и более дорогие водки, та же "Столичная", она тоже появилась, но эта была самая дешевая и самая популярная, распространенная", - рассказывает Сергей Снарский, антиквар.

А после реформы напиток стоил 2 рубля 50 копеек. Для сравнения: булка хлеба обходилась в 15 копеек. Здесь же знаменитая в 60-70-х годах "Московская". Она стоила 2 рубля 87 копеек, на троих соображали по рублю, оставшихся денег хватало на три пирожка с ливером и спички. "Роял", рассказывают бывалые, разводили на 5 пол-литровых бутылок, их рядком можно было сложить в дипломат. Были и те, кто употреблял вопреки всякому здравому смыслу "Тройной одеколон". История находок зачастую именно такая. "Кому-нибудь достается гараж или какие-нибудь кладовки, люди начинают их разбирать или ломать, случайно натыкаются на вот эти экземпляры, которые были припрятаны, как помните, они являлись валютой всегда, это и была форма расчета", - говорит Сергей Снарский.

С продуктами из СССР дела сложнее. Чаще можно встретить только тару. Бутылки из-под молока и кефира, банки от меда. К примеру, масло арахисовое 50-х годов стоило примерно рубль, а пол-литра томатного сока 25 копеек. Уже теперь музейную продукцию коллекционеры сегодня бы купили не дороже, чем за 500 рублей. В этой коллекции экземпляры с мест разборки старинных домов. Знаменитый чай со слоном нашли у родственников. От соблазна сравнить продукты нашего времени и советского прошлого удержаться сложно. "Как-то раз мы открыли, у нас было две этих сгущенки, одну мы открыли и съели, ничего, никто не отравился, вполне. Подзасохла, правда, не тот вкус, не та свежесть, но, по крайнем мере, сгущенку, которой около 50 лет, мы употребили в пищу", - поделился Владимир Астафьев, основатель музея ретромототехники.

Перед тем как купить прошлое, внимательно изучайте цены. А чтобы попробовать былые года на вкус, лучше хорошо подумать. Ведь даже у советского качества рано или поздно истекает срок годности.