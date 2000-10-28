Россияне стали меньше покупать 17:02, 22 августа 2018 г.



Средний чек в магазинах сейчас составляет 500 рублей. Это на полтора процента меньше показателя прошлого года. В Сибири сумма еще ниже, средний чек иркутян - 409 рублей. В среднем по России траты в гипермаркетах снизились на 9%, в супермаркетах почти на 5%, в дискаунтерах - на 3%. Однако в небольших магазинах люди стали тратить, наоборот, больше - на 2%. Мы спросили у иркутян: сильно ли им приходится экономить во время похода в магазин?

- Скажем, если сравнивать с зимой, то так же осталось. Если период, когда мы переходим на зиму, когда чуть-чуть попозже, скажем, там чек возрастает. Лтом всегда меньше.

- Ну по-разному, где-то от тысячи до двух, наверное, так.

- Сейчас меньше, летом меньше едим.

- Может быть, рублей 800, около 1000 иногда бывает.

- Да, больше. Я не знаю, с чем это связано. Хотя я живу одна, но у меня животные есть, все на них тратится.

- В пределах 1000, наверное.

- Больше конечно, цены выросли, поэтому больше трачу.

Такую ситуацию объясняют сокращением реальных доходов россиян. Они снизились почти на 5%. А вот кредитов за прошедшие полгода стали брать больше на 12%. По мнению экспертов, в следующем году в связи с повышением НДС ситуация может ухудшиться. Сообщает "Российская газета".