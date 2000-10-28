"Сад. Огород. Загородный дом": арбузы, дыни, виноград, ежевика, выращенные в Сибири 15:30, 22 августа 2018 г.



Арбузы размером с клубнику и гибрид огурца и дыни. Сибирским селекционерам удается, казалось бы, невозможное. В суровых климатических условиях они собирают богатый урожай и каждый год выращивают новые сорта уже привычных овощей и ягод. Что представили на выставке "Сад. Огород. Загородный дом" в этот раз увидела съемочная группа программы "Новости".

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Все, что не растет в открытом грунте, вырастим в теплицах. Такой девиз иркутских садоводов, очевидно, дает свои результаты. На прилавках арбузы, дыни, виноград - такой же крупный и сладкий, как на юге. И ежевика - тоже сибирская. В природе она растет в европейской части страны, на Кавказе и в Средней Азии, но наши садоводы решили поспорить с такой несправедливостью и вырастить одну из самых вкусных ягод у нас. "Это же южная культура, это надо понимать! Ее мы на место жительства в теплицу определили. Важно ей сохранить температурный режим, а в теплицах же у нас тепло очень, и она выживает и вызревает. Набирает сахара", - говорит Надежда Зыкова, председатель клуба садоводов-опытников.

Десятки сортов клубники и малины, огромные тыквы, селекционные сорта картофеля, которые не подвержены вредителям и дают огромный урожай. И даже то ли фрукт, то ли овощ под названием огурдыня. На выставке обсудили, в том числе, и поставку на поток шампанского из облепихи и напитка из шиповника. Сибирские бренды нужно двигать в массы.

Поддержку садоводам сейчас оказывают и в правительстве Иркутской области. Больше ста миллионов выделили на ремонт дорог в СНТ, такая же сумма на льготный проезд. В этом году начали приводить в порядок и электросети на дачных участках. "Губернатор на протяжении последних лет поддерживает действие этих программ и, более того, дает поручения об увеличении финансирования. Потому что те проблемы, которые накоплены, инфраструктурные проблемы в наших садоводствах, их невозможно решить за один год. Они требуют постоянного системного внимания к себе", - подчеркнул Дмитрий Чернышов, заместитель губернатора Иркутской области.

Сейчас садоводы региона производят 15% картофеля и 25% овощей всего региона. "Более 70% населения у нас задействовано в садоводствах, в огородничестве. Это 390 тысяч семей. Более чем 1300 садоводств в Иркутской области. И мы все не можем представить свою жизнь без этой деятельности, без этого направления, поэтому что это еще и возможность для отдыха", - отметил Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Ну а тем, кому удалось вырастить небывалый урожай, заслуженные награды. Денежные премии сегодня получили сразу несколько семей из разных районов области.