День государственного флага России: в Иркутске прошел торжественный митинг 14:14, 22 августа 2018 г.



День государственного флага отмечают сегодня в России. В Иркутске в сквере имени Кирова прошел торжественный митинг. Официально трехцветный флаг утвердили в качестве государственного в ноябре 1991 года. А сам праздник, посвященный возрождению триколора, стали отмечать с 1994-го. С тех пор 22 августа принято вспоминать об одном из главных геральдических символов страны.

Иркутская область - многонациональная. На торжественный митинг пришли представители национальных общин, разных конфессий. Звучали патриотические песни, поздравления. "Мы стараемся сохранять и возобновлять традиции Иркутской области. Мы начали пятилетку планирования Иркутской области. Это очень хорошая традиция, которая существовала много десятилетий. Мы надеемся, что после того, как мы ее утвердим, подготовим, каждый житель Иркутской области будет знать перспективу своего района, города на пять лет", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Кульминацией праздника стал флешмоб. Участники выстроились на площади в определенном порядке, так, чтобы с высоты читалось слово "Россия". Далее трехцветное полотнище пронесли по улице от сквера имени Кирова до Вечного огня, где возложили цветы в знак памяти о тех, кто отдал свои жизни в борьбе за Родину.