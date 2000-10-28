Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, возможно, приедет в Иркутск 14:10, 22 августа 2018 г.



Главная звезда отечественного футбола на Байкале. В Иркутск, возможно, приедет Станислав Черчесов. Главного тренера сборной России пригласил Денис Мацуев - основатель и художественный руководитель фестиваля "Звезды на Байкале".

По словам пианиста, он постарается организовать уникальный футбольный матч, в котором на поле выйдут все артисты фестиваля и Станислав Черчесов, если сможет приехать в Иркутск из Ростова-на-Дону сразу после игры с Чехией 10 сентября. Поэтому матч "Звезд на Байкале" состоится либо 11, либо 13 сентября, цитирует народного артиста России и страстного футбольного болельщика "Комсомольская правда". На поле выйдет и прославленный режиссер Эмир Кустурица со своими музыкантами. Напомним, фестиваль "Звезды на Байкале" откроют в Иркутске 1 сентября. Исполнители мировой величины соберутся на Байкале в 13-й раз.