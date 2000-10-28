"Пушистое счастье": ласковая Марфа ждет доброго хозяина 14:07, 22 августа 2018 г.



Из рук живодеров в руки людей, которые спасли жизнь. Собака Марфа, которая живет в приюте "Ной-ПовоДОГ" ждет, когда у нее появятся дом и хозяин. Ничего этого она не видела никогда. Собаку заметили волонтеры, помогли адаптироваться. О том, как это проходило, расскажем в рубрике "Пушистое счастье".

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Марфу доставили в приют три месяца назад. Тогда она не очень-то верила людям, много бед принесли они ей. В приюте "Ной-ПовоДОГ" Марфу, она помесь овчарки и лайки, вылечили, а главное, показали, что есть люди, которые понимают собак и хотят им помочь. Щенков Марфа принесла там, где им никак нельзя было находиться, все семейство волонтеры буквально отбили у лиц без определенного места жительства. Не стоит уточнять, что они сделали с некоторыми из детей Марфы. "Она ощенилась к тому моменту. Не все щенки доехали, к сожалению, к нам. Попала она в крайне запущенном состоянии, была очень худая, шерсть лезла клочьями. Но при этом она выкормила пятерых замечательных щенков. Мы всех пристроили, вот сейчас Марфа осталась",- рассказала Наталья Ветрова, главный редактор программы "Новости", волонтер.

Наталья и Марфа очень подружились. Наталья специально приезжает в приют гулять с Марфой и другими собаками. За это время человек и животное успели многое узнать друг о друге. "И мы так друг другу полюбились, Да, моя Марфуня? Она очень классная, она никуда не убегает. Очень социализирована. Настолько, что я прямо диву даюсь. Это редко встречается. Это очень верный друг", - говорит Наталья Ветрова.

На вопрос: примет ли Марфа другого человека и станет ли доверять ему, Наталья ответила, что Марфа очень восприимчива именно ко всему человеческому роду, она привыкла слушаться и слушать. Готова к тому, чтобы дальше жить в семье. Собака привита, стерилизована, полностью здорова. Ее работа - защищать дом и семью. Она должна попасть к добрым и ответственным людям. И тогда собака покажет им, что такое дружба, верность и умение быть благодарным.

Всю информацию по этой собаке вы можете получить по телефону 8-902-7-638-567 и на сайте приюта noi38.ru.