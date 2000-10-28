Смелость на грани глупости: мужчина пытался покормить медведя с рук 13:58, 22 августа 2018 г.



В соцсетях обсуждают видео, на кадрах которого молодой человек бесстрашно протягивает дикому медведю шоколадный батончик и пытается кормить зверя с рук. Животное вышло к автомобильной дороге. Судя по комментариям, медведь уже не в первый раз появляется в этом месте. Возможно, его прикормили водители.

По словам зоологов, молодому человеку очень повезло. Медведи - хищники. И такая смелость могла стоить жизни. "Сейчас опасность общения с медведями возрастает многократно. Потому что у медведей сезон отъедания так называемый. То есть они к зиме запасают жир. И едят, едят, едят. То есть сытыми они не бывают. И сколько ни дай, им все равно будет мало. И человеку сейчас очень сильно повезло", - прокомментировала Людмила Ивушкина, зоолог.

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