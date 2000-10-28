Спасатели эвакуировали туриста, который сорвался с высоты 25 метров на Шумаке 13:54, 22 августа 2018 г.



Молодой человек направлялся по пешеходной тропе к источникам. При падении он получил травму грудной клетки и не смог продолжить путь. В МЧС о происшествии сообщили проходящие мимо туристы. В компании с пострадавшим была девушка, которая поддерживала пострадавшего до прибытия врача и спасателей. Специалисты оказали первую помощь. С множественными ушибами и переломом ребер, его на вертолете доставили на базу Байкальского поисково-спасательного отряда.