Во время диспансеризации более чем у 250 жителей области обнаружили и заподозрили рак 13:53, 22 августа 2018 г.



Рак прогрессирует. Более чем у 250 жителей Иркутской области обнаружили и заподозрили онкологические заболевания во время диспансеризации. С начала года в регионе процедуру прошли 225 тысяч человек. У пяти тысяч впервые выявили различные хронические неинфекционные заболевания. Из них более четырех тысяч человек страдают артериальной гипертонией. У двоих обнаружили туберкулез легких. Более ста тысяч иркутян страдают вредными привычками, в лидерах курильщики. Врачи рекомендуют проходить ежегодную диспансеризацию, которая поможет выявить серьезные заболевания на ранней стадии.