Губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил Братский район 18:11, 21 августа 2018 г.



К отопительному сезону готовятся котельные региона. Ход работ в поселке Зяба Братского района проверил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Населенный пункт обогревают газовым топливом. Вопросов к работе котельной за время работы не было.

Весь поселок Зяба организован вокруг социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Там постоянно проживают почти 60 человек. Дети ходят в школу, занимаются сельским хозяйством, ухаживают за домашними животными. В этом году у воспитанников появится свой компьютерный класс. Губернатор вручил центру сертификаты на приобретение оборудования. "У вас этого не хватало. Я думаю, что им будет намного интереснее, чем просто в телефонах", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

В Братском районе работают несколько агропредприятий, которые поставляют продукцию на всю область. Такие комплексы правительство региона будет поддерживать. Одно из хозяйств - мясомолочное животноводческое предприятие. Там разводят коров и свиней. Для приезжающих работников и специалистов построили четырехквартирный дом. Предприятие разработало пятилетний проект на развитие скотоводства. Его бюджет составил 89 миллионов рублей. Половину суммы компенсируют за счет областного бюджета. Также Сергей Левченко провел выездное совещание Государственного комитета по планированию социально-экономического развития Иркутской области. Это уже третье совещание в таком формате. От районов области ждут предложений по улучшению территорий. Лучшие идеи включат в план развития региона.