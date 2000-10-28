Несанкционированное место отдыха в Иркутске-II горожане превратили в свалку 18:07, 21 августа 2018 г.



Несмотря на конец августа, городские пляжи все еще пользуются большой популярностью. Но наслаждаться последними теплыми деньками мешают горы мусора, которые накопились за лето. Например жители Иркутска-II отдыхают буквально… на свалке. Ее масштабы оценила съемочная группа.

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Уезжают... налегке. Отдыхающие на карьерах в Иркутске-II приезжают домой с чистыми руками и, видимо. чистой совестью. А на берегу остаются мешки с мусором: бутылки, коробки, упаковки от продуктов. Но кому-то и этого кажется мало. Мусор привозят из дома: старые матрасы и одеяла, одежда и даже предметы мебели. Местные говорят: такая картина на карьерах практически каждое лето. Но в этом году отдыхать на берегу особенно неприятно. "Мы здесь живем и каждые выходные ездим отдыхать. И в этом году особенно много мусора. То есть люди отдыхают, у них прямо свалки рядом. Их это не смущает. Мусор максимум в пакетики соберут и тут же в кусты рядом", - рассказывает Надежда Доровская.

Одни жалуются, а другие предлагают альтернативу, чтобы на берегу стало хоть немного чище. "Естественно, гораздо приятнее приходить в чистое место, чем когда валяются всякие пакеты. Но с другой стороны в месте, где люди часто отдыхают, можно оборудовать какие-то мусорные баки, чтобы было куда выкинуть хотя бы. Тогда будет какая-то альтернатива вместо того, чтобы просто оставлять и бросать", - говорят люди.

В администрации Ленинского округа отмечают: рейды по району они проводят буквально каждый день. В труднодоступные места выезжают раз в неделю. Беседуют и убирают территорию. Но мусор появляется снова. За это предусмотрены штрафы, однако человека нужно буквально поймать за руку и записать его паспортные данные. Это сделать практически нереально. Вопрос с мусорными контейнерами рассматривается, но здесь тоже свои сложности. Место отдыха несанкционированное. Как будет заключаться и кем оплачиваться договор с организациями, непонятно. "Во-первых, там нельзя отдыхать. Это несанкционированные места, чтобы плавать там. Ну и, во-вторых, чтобы мусор убирали за собой. Конечно, мы обращаемся к жителям, чтобы мусор, который они привозят с собой, те продукты, которые они там употребляют, они вывозили с этих мест, на которых они находятся", - сказала Марина Левичева, начальник управления ЖКХ комитета по управлению Ленинским округом.

И, как нам пояснили в администрации Ленинского района, свалку на берегу уже убрали. Сейчас там чисто. Но надолго ли - большой вопрос.