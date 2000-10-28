"Сохраняя традиции": в селе Савватеевка под Ангарском отметили православные спасы 17:46, 21 августа 2018 г.



Главные праздники лета на Руси - три великих спаса - отмечают в эти дни православные. Медовый, Яблочный и Хлебный. Верующие люди несут в это время свой урожай в храмы, чтобы окропить святой водой. В селе Савватеевка под Ангарском сегодня тоже праздновали. И рассказывали о народных обычаях. Время нашей рубрики "Сохраняя традиции".

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Пусть конкурсы и современные, но речь на праздновании спасов о традициях. С 19 по 24 августа на Руси отмечали главные в году праздники. Сначала Яблочный спас, затем Медовый и третий Хлебный или Ореховый. Все, конечно, были приурочены к сбору урожая. В эти дни люди загадывали желания. Вот и сегодняшние школьники приобщились к традиции. Через конкурсы, песни молодому поколению рассказывают о том, что чтили наши предки. Праздник организовал народный фольклорный ансамбль села Савватеевка "Нивушка" и сотрудники местного дома культуры. "Обязательно люди ходили в церковь. Освящали хлеб, яблоки, чтобы быть здоровыми, чтобы было здоровое потомство. Сейчас заканчиваются покосы, и все мужчины отправляются в тайгу, чтобы бить орех", - рассказывает Мария Савватеева, художественный руководитель дома культуры "Нива", с.Савватеевка.

Урожай собран, можно и песни петь, ловить последние теплые дни. Ведь на Руси по всем приметам считалось, что с наступлением первого Яблочного спаса приходит конец лета.