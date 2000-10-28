3000 незаконных рекламных конструкций убрали с улиц Иркутска 17:39, 21 августа 2018 г.



3000 незаконных рекламных конструкций убрали с улиц Иркутска с начала 2018 года. Баннеры, растяжки, листовки только портят вид города. О том, как столице Сибири возвращают исторический облик, наш следующий материал.

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Прокат этого баннера стоит несколько сотен рублей в день. Но его собственники решили сэкономить. Ведь конструкция незаконная. Недавно городская дума приняла закон: размещать такую рекламу на жилых домах нельзя. Ведь крепеж портит фасад здания, облицовка разрушается быстрее. Многие предприниматели сами убирают рекламу по первому требованию. Владелец баннера на улице Байкальской тоже не стал перечить. "Есть нормы по размеру рекламной конструкции, по размеру вывески, информационного материала. Это все есть на сайте города Иркутска, поэтому предпринимателям необходимо просто привести рекламу в соответствие. Никто не говорит о запрете, мы говорим о приведение в соответствие и о том, чтобы это сочеталось с обликом города, иначе мы с вами получим не Иркутск, а одну большую рекламную конструкцию", - отмечает Владимир Преловский, заместитель мэра, глава Октябрьского округа г.Иркутска.

А дом на улице Трудовой еще не успели построить, зато рекламой буквально облепили. Строительная компания несколько раз проигнорировала уведомления администрации о необходимости убрать незаконную рекламу. Поэтому демонтаж проводят в принудительном порядке, а владелец заплатит штраф. Для физических лиц это сумма до 5 тысяч рублей, для организаций – до 50. Что думают иркутяне о засилье рекламы на улицах?

- Не знаю, хорошо это или плохо, они заинтересованы. Наверное, плохо, что это такое, бесконечные эти самые баннеры везде и всюду.

- Вы знаете, мне все равно, можно сказать, ну если они кому-то мешают, может, и надо снять.

- Думаю, что нет. На машинах мимо проезжают – не видят, пешеходам туда голову не завернуть.

Только с начала года с улиц Иркутска исчезли 3 тысячи баннеров, плакатов и растяжек. Но свято место пусто не бывает, а значит, специалистам администрации еще предстоит немало работы.