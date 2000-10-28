Мировая премьера на сцене Иркутского театра кукол - "Сны Зилова" по пьесе "Утиная охота" 17:33, 21 августа 2018 г.



Когда куклы могут рассказать больше, чем люди. В Иркутском театре кукол "Аистенок" готовят мировую премьеру. Впервые по пьесе Александра Вампилова "Утиная охота" ставят кукольный спектакль. Это будут "Сны Зилова" - об одиночестве, женщинах, друзьях и заветном отпуске в сентябре. Зрители увидят спектакль 7 сентября.

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Сначала кажется, это драматический спектакль на сцене театра кукол. Зилов, его тревожные сны и ожидание отпуска и утиной охоты. Но после появляются другие персонажи пьесы, и все они - куклы. Среди них Зилов выглядит чужим, ему тесно в этом маленьком мире, он не находит себе места. Разрушает все отношения и собственную жизнь.

Как пьесу, написанную совсем не для театра кукол, все-таки поставить в театре кукол? Ответ московский режиссер Борис Константинов нашел у самого Вампилова. "Зилов, главный герой, он очень одинок. И мы решили сделать так, что он будет весь свой текст, все свое общение с персонажами говорить в зрительный зал, то есть в некую пустоту. Пьеса строится на воспоминаниях, и вот воспоминания и станут такими немножко нереальными, а нереальное - это значит, кукольное. И вот в этот-то момент мне как раз куклы и помогают. Для Зилова все персонажи, которые его окружают, они немножко карикатурны. А кукла - априори некая пародия на человека", - говорит Борис Константинов, главный режиссер Государственного академического театра кукол им. Образцова.

Сегодня для артиста сыграть Зилова, как сыграть Гамлета. Сложная роль, большая ответственность и много труда. Испытание пьесой "Утиная охота" сейчас проходит актер Роман Бучек. Вместе с партнерами и режиссером он разбирает каждую строчку вампиловского текста, находя новые, сразу не замеченные смыслы и постепенно открывая для себя Зилова. "Он мог бы остановиться, успокоиться, жить с женой, не заводить любовниц, перестать пить, врать. И здесь заключается самая сложность - оправдать его. Чтобы это было живым, чтобы это было правдивым, чтобы люди из зала начали ему сопереживать. И они должны меня и полюбить, и ненавидеть в какой-то момент, и женщины должны сказать: блин, какой классный мужчина, я б тоже пошла с ним куда угодно. А потом бы она сказала: ну почему же он такой подонок?" – делится Роман Бучек, артист Иркутского областного театра кукол "Аистенок".

Для театра "Аистенок" спектакль "Утиная охота" с маркировкой 16+ - эксперимент и даже риск. Но, как говорит режиссер, "мы проводим чудесный август в поиске правды". Правды о том, как жить, если вдруг неодолимо потянуло на "Утиную охоту" в сентябре.