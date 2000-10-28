"Облепиховым летом" начнется осенний Байкальский международный кинофестиваль "Человек и Природа" 17:23, 21 августа 2018 г.



Фестиваль пройдет в Иркутске с 21 по 25 сентября. Фильм "Облепиховое лето" рассказывает о жизни драматурга Александра Вампилова. Часть съемок проходила на Байкале. Уже тогда решили: премьеру организуют в Иркутске. Съемочная группа, в том числе режиссер Виктор Алферов и исполнитель главной роли Андрей Мерзликин, приедут на первый показ, а на следующий день проведут творческую встречу со зрителями. Расскажут о съемках фильма и о художественном взгляде на жизнь драматурга.

Байкальский фестиваль имени Распутина пройдет в 17 раз. Участники из 45 стран хотели показать свои ленты именно в Иркутске. В итоге жюри отобрало 54 работы. Соревнуются в пяти номинациях: документальный фильм, научно-популярный фильм, игровой фильм, социально-экологический ролик и полнокупольный фильм. В жюри фестиваля режиссеры и продюсеры, актеры и общественные деятели со всего мира.