На фестивале "Родительский дом - начало начал" представили культуру и традиции разных народов 16:34, 21 августа 2018 г.



Разные национальности и культуры были представлены сегодня на совете сельских женщин Иркутской области. "Родительский дом - начало начал" - такое название выбрали организаторы фестиваля. Хозяйки из районов региона представили народную кухню, продемонстрировали искусство ведения быта.

Спикер областного парламента Сергей Брилка лично и от лица депутатов Законодательного собрания поздравил женщин и отметил важность сохранения культурных традиций. "Иркутская область многонациональная, потому очень интересно наблюдать и фиксировать свое внимание на традициях многонациональной Сибири. Кухня настолько разнообразна, что это и конкурс очень хороший, и книги, которые они выпускают, - отличный самоучитель для молодых хозяек", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Председатель общественной организации Нина Суворова выразила благодарность Законодательному собранию и за издание книги, и за поддержку других инициатив "Союза сельских женщин". Сергей Брилка, в свою очередь, подчеркнул, что благополучие села было одним из приоритетов работы областного парламента второго созыва. В частности, финансирование областной программы "Развитие сельского хозяйства" возросло в два раза с 2,5 до 5 млрд рублей.