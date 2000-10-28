Ребенок погиб на Байкале, катаясь на гидроцикле 14:09, 21 августа 2018 г.



Трагедия произошла в бухте Сохтор. Девятилетний мальчик без ведома родителей взял гидроцикл отца и начал кататься по заливу. В какой-то момент он стал приближаться к другому гидроциклу, ребенок испугался столкновения , спрыгнул в воду и попал под встречное судно. Спасательный жилет засосало в водозаборник.

Женщина, водитель гидроцикла, пыталась вытащить мальчика, звала на помощь. Очевидцы помогли достать ребенка и отвезли его на берег. Женщина пробовала оказать мальчику первую помощь, но безрезультатно. Медики констатировали смерть ребенка от утопления. Оба судна не были зарегистрированы в госинспекции по маломерным судам, у женщины не было прав на вождение. Это второе происшествие за сезон с участием гидроцикла. В июле на реке Белая женщина наехала на четырехлетнего ребенка, он чудом не пострадал.