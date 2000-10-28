Медведь задрал выпускника Иркутского университета на Камчатке 14:06, 21 августа 2018 г.



Трагедия произошла на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике. На этой территории мужчина по договору выполнял хозяйственную работу и помогал сопровождать туристов. В субботу он покинул кордон и вышел в кормовой район зверей, при этом не предупредил коллег и руководство, в какой-то момент он перестал выходить на связь. Сотрудники начали поиски, сначала обнаружили ружье, а позже и тело мужчины. Оказалось, он вышел на место, где медведь прикопал свою добычу. Между ними произошла стычка, ружьем мужчина так и не смог воспользоваться. Об этом сообщает Кроноцкий заповедник.