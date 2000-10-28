Общественники в Иркутске продолжают инспектировать автозаправки 18:52, 20 августа 2018 г.



Из трех точек проверки на одной отказались подписывать протокол, а на другой и вовсе препятствовали взятию образцов. Общественники в Иркутске продолжают инспектировать автозаправки. Представители Союза автомобилистов Сибири за август побывали на трех точках. Процедура достаточно долгая: в присутствии сотрудников станции в чистые емкости берут пробы для последующего анализа в лаборатории. Проверяют и на недолив. Весь процесс документируется. Но, как оказалось, не все заправки готовы сотрудничать. Только на одной из трех точек сотрудники отнеслись к происходящему адекватно.