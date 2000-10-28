Жители Академгородка в Иркутске отметили юбилей микрорайона 18:29, 20 августа 2018 г.



Академгородку - 55! Юбилей иркутского микрорайона отпраздновали жители. В честь этого события устроили праздничное шествие, а в дендропарке высадили голубые ели. Кроме того, совсем скоро любители двухколесного транспорта смогут опробовать велосипедную дорожку на улице Лермонтова.

Открыли памятный знак научным институтам областного центра, который был установлен при поддержке мэра Дмитрия Бердникова. Скульптура представляет собой Земной шар на 11 опорах, они символизируют научные институты, которые находятся на территории Академгородка. "Прошли годы, десятилетия, и мы с вами сегодня в этом году, в год 357-летия нашего города и 55-летия Академгородка, снова приводим инфраструктуру Академгородка в порядок, снова демонстрируем то, что Академгородок - любимый наш микрорайон и мы будем его развивать и делать его лучше, краше", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Иркутский Академгородок по-своему уникальный. С момента основания этот микрорайон - один из самых зеленых и уютных в городе. Сейчас в нем проводят благоустройство. Ремонтируют дворы. А еще началась долгожданная реконструкция центральной площади Академгородка. Там заменят покрытие, установят скамейки, проведут освещение. Главным украшением площади станет фонтан.