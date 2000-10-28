Школьники поселка Маркова в Иркутском районе сядут за парты с опозданием 18:19, 20 августа 2018 г.



Школьная линейка состоится. А вот с уроками придется повременить. Такая ситуация сложилась в поселке Маркова в Иркутском районе. В здании школы второй год идет капитальный ремонт, и к 1 сентября учебные классы готовы не будут.

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Родители марковских школьников в недоумении. Информацию о том, где будут учиться их дети, они получили только сегодня вместе со съемочной группой. До этого все лето оставались в неведении. "Сейчас у нас жители не могут понять, откроется школа или нет. Кто говорит в октябре, кто говорит в ноябре, в декабре. В каком состоянии школа, хотелось бы понять", - волнуется Любовь Григорьева, житель п.Маркова.

У Оксаны Антипиной школьников трое. К учебному году дети готовы, а взрослые нет. У родителей лишь отрывочные сведения. Говорят, что ученики начальной школы будут учиться с помощью компьютерных программ, дистанционно. Говорят, что старшие и средние классы будут ездить на уроки в школу Смоленщины или на Синюшину гору. "Сказали, что все скажут на линейке. 1 сентября будет линейка, на ней обещали все сказать. Но вот как она будет проходить эта линейка? Все перекопано", - сказала Оксана Антипина.

Родители написали письмо в правительство области. Обратились в прокуратуру и депутатам Законодательного собрания. "Еще два года тому назад были выделены деньги из областного бюджета, более 100 миллионов рублей на капитальный ремонт этой школы. Деньги были переданы подрядчику, и, как говорят субподрядчики, не по графику они доходили до субподрядчика. И поэтому сложилась такая ситуация, что денег нет и нет капитального ремонта. Мы обязаны разобраться в этом вопросе и просто так его оставлять не имеем права", - заявила Анастасия Егорова, депутат Законодательного собрания Иркутской области.

Директор Елена Ехлакова показывает: ремонт идет. У нее другая версия задержки. Объясняет: когда работы начали, то увидели, что сделать предстоит больше, чем запланировано. Одни проблемы потянули за собой другие. Но марковские дети обязательно придут в свою школу 1 сентября. На линейку. "Ремонт немного затягивается. Но это не значит, что наши дети не будут учиться. Однозначно они будут учиться. Сегодня мы согласовали учебные заведения, которые находятся как можно ближе к нам, к Маркова", - сообщила Елена Ехлакова, директор марковской средней школы.

То есть детей действительно будут возить в другие учебные заведения. Но опять же не всех. "Процесс будет выстроен следующим образом: дети будут учиться как в очной, так и в дистанционной форме. Закон об образовании это позволяет. Часть дней дети будут учиться дистанционно, часть очно. Всех детей будут подвозить", - рассказал Роман Зарипов, начальник управления образования Иркутского района.

Сроки вынужденных изменений называют небольшие. К 10 сентября обещают школу все-таки открыть. Ну, к 20-му уж точно. Или немного позже.