78-летний мужчина смог выжить в лесу в Шелеховском районе без воды и еды две недели 18:03, 20 августа 2018 г.



Нашли живым после двух недель в тайге. 78-летнего мужчину, который пошел в лес за ягодами, обнаружили волонтеры. Поисковики, а также сотрудники МЧС и полиции обследовали 500 километров в Шелеховском районе. Подробности истории спасения в следующем материале.

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Ночами и днями, пешком и на квадроциклах искали волонтеры пенсионера Василия Титова. 5 августа бывалый таежник вместе с семьей пошел в знакомый лес за ягодой. В какой-то момент сказал близким, что натер ногу и догонит. После мужчину никто не видел, с собой у него не было ни еды, ни воды. Родственники обратились во все службы, в том числе в отряд "Liza Alert - Байкал". Те, в свою очередь, привлекли еще несколько клубов. Предполагаемое место пропажи далеко от дорог. Поисковиков завозили на ЗИЛах. Люди прочесывали лес, запускали квадрокоптер. Волонтеры из Ангарска решили поехать за грибами именно в этот район, чтобы по пути просмотреть местность. Они и нашли Василия Титова в 15 километрах от ближайших дорог. "У него переохлаждение, обезвоживание, было подозрение на гипертонический криз и крайнее истощение, он не мог ни пить, ни есть, поэтому были привлечены медики, и на месте производились первично-реанимационные мероприятия", - сообщил Леонид Дергунов, доброволец, участник отряда "Liza Alert - Байкал".

Сейчас пенсионер в больнице. С начала грибного и ягодного сезона в лесах Иркутской области потерялись 20 человек. И нашлись не все. Спасатели говорят: люди путают ориентиры, кто-то получает травмы, другие переоценивают свои физические возможности. "Пожилые люди этим пренебрегают, считают, что они раньше ходили и сейчас пойдут. По этому году категория такая - за 60 лет и выше, раньше у нас было женщин, сейчас и мужчин побольше", - сказал Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы ОГБУ пожарно-спасательной службы Иркутской области.

Спасатели еще раз напоминают: за ягодами и грибами лучше идти в знакомое место, ни в коем случае не в одиночку, предупредить о походе родственников, взять заряженный телефон, а также запас еды, нож и спички. С собой должна быть теплая одежда, желательно ярких цветов. Если заблудились, главное - остановиться. Всегда на связи специалисты службы спасения 112. Волонтеры отряда "Liza Alert - Байкал" также круглосуточно принимают звонки 8-800-700-54-52.