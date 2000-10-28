Сквер, посвященный маршалу Рокоссовскому, открыли в Иркутске 16:06, 20 августа 2018 г.



Там установили бюст легендарного полководца, дважды Героя Советского Союза, который в июне 1945-го командовал Парадом Победы на Красной Площади. Раньше скульптура находилась на закрытой территории ИВАТУ. По просьбам ветеранов военно-воздушных сил бюст перенесли в общедоступное пространство. Теперь памятник военачальнику можно увидеть на улице Гоголя, у колледжа педагогического образования.

Открывая новый сквер, мэр Дмитрий Бердников отметил: в Иркутске продолжают увековечивать имена великих людей, чья биография связана с городом. "Все знают маршала Рокоссовского, но спросите сегодня молодое поколение, да и не все взрослые ответят, где располагался впервые штаб того самого кавалерийского полка, которым командовал будущий маршал, герой Великой Отечественной войны. Никто не ответит. А вот оно здание! И вы знаете, приведя в порядок сквер возле этого исторического здания, мы открываем и фасад этого здания", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Также в День воздушного флота России в Иркутске провели митинг у Вечного огня и возложили цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации Николая Челнокова.