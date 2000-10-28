Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" отправятся в Швецию 14:53, 20 августа 2018 г.



Испытали лед в новом сезоне. Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии" провели трехчасовую тренировку, в которой приняли участие и новички команды. Занятия на малом льду продлятся до начала сентября. После команда отправится на сбор в Швецию. В составе произойдут изменения, на соревнования из-за травм не поедут Виталий Денисов и Павел Дубовик.

"Все остальные в общем режиме работают, этот сбор, который был базовый по физподготовке, практически все прошли. Были какие-то незначительные травмы, но я ими доволен. Все прошло плодотворно и хорошо, и физическое состояние ребят, я думаю, будет неплохое", - сказал Андрей Рушкин, тренер ХК "Байкал-Энергия".

Решение тренироваться за границей приняли для повышения эффективности работы команды. В Швеции сильные спарринг-партнеры. После возвращения "Байкал-Энергия" сыграет первые официальные матчи сезона на кубке России в Кемерове. Игры пройдут с 20 по 27 сентября. В первом матче иркутяне выйдут на лед против "Уральского трубника" из Первоуральска.