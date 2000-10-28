В День воздушного флота России Росгвардия подготовила выставку специальной техники в Иркутске 14:50, 20 августа 2018 г.



Увидеть, как запускается вертолет и десантируются военные. В Иркутске свой профессиональный праздник отметили летчики региона. В День воздушного флота России Росгвардия подготовила выставку специальной техники. Это самолеты Ан-24 и аэробусы, прогулочные вертолеты и легендарный боевой Ми-8.

Показательные выступления провели ОМОН, СОБР, военно-патриотический клуб "Вымпел". Что касается техники, в ближайшем будущем ее может стать больше. Парк авиационной эскадрильи Росгвардии планируют дополнить новыми воздушными машинами. "Техника постепенно обновляется. Не так быстро, как хотелось бы, но поступают новые образцы авиационной техники. Обещают, что в недолгом будущем и вертолет Ми-8 АМТШ, который сейчас на вооружении Минобороны", - сказал Алексей Алёхин, подполковник, командир отдельной авиационной эскадрильи Росгвардии г.Иркутска.

На празднике можно было не только посмотреть на технику, но и прикоснуться к машинам своими руками.