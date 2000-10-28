Иркутский "Зенит" обыграл "Читу" – 3:1 14:35, 20 августа 2018 г.



Иркутский "Зенит" провел матч на выезде против "Читы" и сумел добиться заслуженной победы, которая, впрочем, далась нашим футболистам непросто. Читинская команда была настойчива в атаке, счет открыла в первом тайме. Но во второй половине встречи дубль на поле соперника оформил Дмитрий Пытлев. Победную точку в мачте поставил Артем Сапогов, вогнав дебютный гол в ворота Читы. Для Артема это была первая игра в составе иркутской команды. Итог - 3:1 в пользу "Зенита". Следующий матч "бело-синие" проведут в Томске. В 1/32 финала Кубка России иркутяне встретятся с "Сахалином". Эта команда - действующий чемпион зоны "Восток".