Соревнования по мини-лапте впервые прошли в Иркутске 14:33, 20 августа 2018 г.



Русская родственница американского бейсбола. Соревнования по мини-лапте впервые прошли в Иркутске. Участие в них приняли пять команд из разных районов области. Отбивали мяч и старались выбить с поля соперников в городке бывшего ИВВАИУ.

Организаторы отметили: лапта в Иркутской области долгие годы была забыта. Но с включением традиционной русской игры в школьную программу к этому виду спорта появился больший интерес. "Меня друзья привели просто попробовать. Вот и завлекло. И уже 11 лет я в этом. Сейчас решил вывести лапту на новый уровень. Распространения на самом деле практически никакого, только те люди, которые в этом есть, которые участвуют, видят. Приглашают друзей, знакомых родственников. И только таким образом популяризируется", - рассказал Дмитрий Алифанов, организатор соревнований.

Победила в соревнованиях команда Шелеховского района, второе место у Тулунского и третье у Осинского района. Сейчас организаторы турнира направили обращение в министерство спорта Иркутской области, чтобы создать в Прибайкалье федерацию мини-лапты. Это поможет сделать игру более популярной среди школьников и молодежи.