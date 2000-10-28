Иркутская команда "Мори" стала победителем международного турнира по дзюдо среди юниоров 14:31, 20 августа 2018 г.



Победу на открытом международном турнире по дзюдо среди юниоров одержала иркутская команда "Мори". В ее составе выступали сильные спортсмены в своих весовых категориях: Махмадбек и Сомон Махмадбековы, Мурад Чопанов, Алим Калаев, Лука Лагазидзе и Дмитрий Комиссаров. В финале иркутяне взяли верх над дзюдоистами из Грузии, которые стали серебряными призерами турнира. Бронзовые награды у команд Красноярского края и Монголии. Соревнования проходили в областном центре 18 августа и были посвящены 75-летию государственного училища олимпийского резерва. В турнире приняли участие 13 команд из России, Японии, Монголии, Грузии и Казахстана.