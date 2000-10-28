В Черемховском районе сбивший насмерть пешехода водитель явился с повинной 14:29, 20 августа 2018 г.



Сбил пешехода насмерть и пришел с повинной. В Черемховском районе произошло смертельное ДТП. Под колесами неустановленной машины погиб 36-летний житель села Рысево. Виновник автоаварии с места скрылся, но позднее сам пришел в полицию. Это был 27-летний местный житель, он пояснил, что управлял "Хондой" и на этой иномарке наехал на пешехода. Полицейским предстоит дать правовую оценку действиям водителя.