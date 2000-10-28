Каждому школьнику начальных классов Иркутской области по стакану молока в день бесплатно 14:27, 20 августа 2018 г.



Каждому школьнику начальных классов по стакану молока в день. Изменения в школьное питание предложил внести губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Это поможет и сохранять здоровье детей, и - не менее важно - развивать сельское хозяйство в регионе. Ведь теперь у фермеров будет постоянный рынок сбыта. А еще у нас снова засевают заброшенные поля, фактически поднимают целину.

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За этими несмышленышами стоит целая очередь. Телят у хозяйства "Хадайское" буквально отрывают с руками. Дело в том, что порода впечатляет и удоями, и количеством мяса. Здесь удалось добиться поголовья в 500 коров и ежедневно оправляют в Иркутск по 5-6 тонн молока. Оно, кстати, уникальное по жирности - сразу 4%. Наверное, именно поэтому его и используют в детской молочной кухне. Но скоро потребуется еще больше молока, в школах региона планируют ввести специальную программу. "Я дал поручение, чтобы правительство разработало схему и систему, чтобы каждый ребенок, который учится у нас в школе с 1 по 4 класс получал по стакану молока каждый день в школе. Это будет бесплатно. Это приведет к тому, что ежесуточно достаточно большая доля молока будет гарантированно сбываться у наших сельхозпроизводителей. В общей сложности по году это около 5,5 тысяч тонн", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Земли и рабочих рук в регионе хватает. Люди готовы развивать местное сельское хозяйство. Впервые за шесть лет в Иркутской области существенно пересмотрят величину грантов для начинающих фермеров, а также семейных ферм. Скоро их увеличат до 3 и 15 миллионов, соответственно.

Семейство Шурко занимается тем, что поднимает целину. В этом году засеяли сразу 300 гектаров когда-то брошенных полей. Эту пшеницу зовут "Ирень", и она единственная успевает вызреть в нашем климате за 90 дней. Урожай уже впечатляет, фермеры планируют собрать не менее 22 центнеров с гектара. Где хранить такое богатство, решили, теперь важно решить, куда сбыть продукцию. Этим озаботились и областные власти.

Проблемы фермеров по доставке их продукции конечному потребителю помогут решить сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Именно поэтому предлагают увеличить размер гранта для них сразу в три раза, с 10 до 30 млн рублей. Важно по возможности перерабатывать мясо, молоко, зерно и овощи в Иркутской области. "Мы сделали большой анализ по области в сфере развития сельского хозяйства и увидели, что у нас есть ниши, которые не закрыты. Ну, к примеру, это и рожь, в которой сегодня есть потребность у наших хлебозаводов - 10 000 тонн озимой ржи мы можем производить в области. 30 000 тонн минимум есть потребность в пивоваренном ячмене в год, это тоже рынок сбыта. 40 000 тонн твердого сорта пшеницы может перерабатывать Байкальская зерновая компания в Байкальске", - сообщил Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

Но если фермеры строят планы на осень и зиму, то областные власти думают о целой пятилетке. В регионе возрождают плановую экономику, как в Советском Союзе. Она оказалась самой удобной и современной системой. Госплан разработают с учетом потребностей фермеров и окончательно сформируют уже к зиме.