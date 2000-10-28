В Шелехове сожгли машину главы города Сергея Липина 14:20, 20 августа 2018 г.



В четыре утра жителей четвертого квартала разбудил громкий хлопок и звук сигнализации. Автомобиль "Инфинити" загорелся, как спичка, и к приезду пожарных уже был полностью охвачен огнем. Пострадали и две соседние машины, одну из них хозяйке пришлось тушить вручную. Предварительная причина возгорания - поджог.

Сам глава города связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью. А конкретно: с активной работой по тотальной проверке арендуемых земельных участков в городе. "Это мое предположение, моя версия, что хотят либо отомстить, либо предупредить, чтобы я успокоился, так сказать. Для этого эта акция и была проведена. Следователи разберутся, и если выяснится, что это просто хулиганы, то я буду рад. Поскольку у меня дочь 8 лет. Скоро 1 сентября, она будет ходить в школу. Я переживаю очень сильно за свою семью", - сказал Сергей Липин, глава г.Шелехова.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества". Назначена специальная экспертиза, свидетелей происшествия допрашивают.