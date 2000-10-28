Десятиклассник спас мужчину из тонущей машины 14:17, 20 августа 2018 г.



В субботу на 23 километре трассы Иркутск-Оса-Усть-Уда двое отдыхающих заехали в воду на "Ниссане". Выбраться самостоятельно из уходящего на дно автомобиля удалось только пассажиру. 16-летний Александр Дубровин рыбачил неподалеку и незамедлительно бросился на помощь утопающему водителю.

"Я вплыл к нему в салон, убрал ему ноги с педалей, развернул его и вытащил на берег. И мы с мужчиной начали ему оказывать первую медицинскую помощь", - рассказал Александр Дубровин.

Прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что оба лихача были пьяны. Им грозит административная ответственность. А вот отважного школьника планируют наградить за героический поступок. Иномарку из воды извлекли и поместили на штрафстоянку.