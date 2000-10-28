На месте строительства нового терминала "Международного аэропорта Иркутск" заложили первый камень 14:13, 20 августа 2018 г.



Здание нового терминала "Международного аэропорта Иркутск" построят через два года. На месте, где начнется строительство, в День воздушного флота заложили первый камень.

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Сначала необходимое количество раствора. Так, чтобы материал держался века. Закладка первого камня основания нового терминала "Международного аэропорта Иркутск"- момент исторический и долгожданный. Трансляцию этого процесса наблюдают сотни иркутян. Здание действующего сейчас терминала реконструировали более десяти лет назад. Но пассажиропоток с тех пор заметно вырос. Несколько лет Иркутск - лидер по этому показателю как среди стран СНГ, так и в России. За год через международный терминал проходят около двух миллионов пассажиров. Новый сможет обслуживать до трех миллионов.

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: Мы в ускоренном темпе прошли очень многие вопросы выбора вариантов, где будет этот терминал. Привязка его к существующей уже взлетно-посадочной полосе. Все, что будет вокруг этого терминала. Здесь будет большой перрон для автомобилей. Наша задача - в течение этих двух лет этот терминал построить.

Александр Ведерников, заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта: Это замечательные начинания. Потому что пассажирский терминал направлен на улучшение обслуживания пассажиров, в первую очередь. Терминал качественный, высокий уровень обслуживания, хорошие комфортабельные помещения - это все направлено, чтобы было удобно иркутянам и туристам.

Проект терминала готов. С ним также ознакомили тех, кто пришел на празднование Дня воздушного флота. Документ скоро направят на экспертизу в Росавиацию. Стоимость нового терминала 7 миллиардов рублей. Это полностью средства инвестора - компании "Рампорт". Но работы куда масштабнее. Необходимы подъездные пути. На Ширямова будут строить двухэтажную развязку. Это перспективы ближайших лет. Ну а в сам День воздушного флота иркутяне уже по традиции смогли взойти на борт самолетов, вертолетов.

- Нас пригласили наши друзья, сказали, что здесь очень интересно. Мы пришли и в этом убедились. У нас подрастающее поколение растет. Нужно прививать, показывать.

- Красота, конечно! Мы хотим пожелать нашим пилотам чистого неба. Стюардессам, чтобы никаких происшествий не случалось.

А еще летной погоды и мягких посадок желали в этот день всем, для кого небо стало частью жизни.