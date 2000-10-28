Сильный ливень с градом превратил улицы Усть-Илимска в реки 14:09, 20 августа 2018 г.



Потоки воды, которые смыли даже асфальт. Сильный ливень с градом прошел в Усть-Илимске. Хляби небесные разверзлись над городом в субботу во второй половине дня. Улицы превратились в горные реки, площади в озера. Вода текла и в подъездах, и в квартирах. Машины глохли, их приходилось выталкивать вручную. Сейчас жители Усть-Илимска подсчитывают ущерб и обсуждают произошедшее в соцсетях. Кто-то предполагает, что в городе слишком много людей, которые давно не были на море, поэтому море пришло к ним. А кто-то спрашивает, что делать с картошкой: выкапывать или заново окучивать. Клубни вымыло потоками воды.