Два поселка в Катангском районе Иркутской области остаются под угрозой лесных пожаров 14:06, 20 августа 2018 г.



Тайга горит в 22 километрах от населенного пункта Токма. Там работают 33 пожарных десантника и четыре мобилизованных жителя, им выделено два бульдозера. А к поселку Бур огонь подошел на расстояние в шесть километров. На кромке возгорания дежурят шесть десантников авиалесоохраны. Еще с одним крупным очагом борются в Усть-Илимском районе, пламя локализовали на площади около двух тысяч гектаров. Сейчас там работают 50 человек. Кроме того, в труднодоступных территориях Катангского района действует 26 природных пожаров. Они возникли из-за сухих гроз. За их состоянием следят с помощью космомониторинга.