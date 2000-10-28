Как сохранить деревянное зодчество в Иркутске? 18:47, 17 августа 2018 г.



Многие постройки прошлых столетий нуждаются в срочной реставрации и ремонте. Из-за плачевного состояния порой здания лишают статуса памятника. Так произошло, например, с домом Рассушина.

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На бульваре Гагарина стоит крепкий, чуть покосившийся на один бок дом. В ХХ веке в нем жил врач Аркадий Рассушин - родоначальник местной педиатрии. Весной этого года московский эксперт рекомендовал не включать усадьбу в реестр памятников. А это значит, что исторически важный дом может пойти под снос.

За усадьбу Рассушина вступились историки и архитекторы Иркутска. Ведь здание не в плачевном состоянии. Его можно отреставрировать, дать новую жизнь. Для бизнесменов такой исход не выгодный. Проще снести старую постройку и возвести на этом месте прибыльное предприятие. "Ни один бизнесмен не пойдет на то, чтобы себе в убыток сохранять, а потом это не будет являться его собственностью. А в результате мы потеряем этот объект, такие объекты теряются, к сожалению. Счет идет на десятки, если не на сотни. Это катастрофа", - считает Денис Кирис, член общественной палаты России.

Катастрофа может произойти уже сегодня. С каждым годом все больше исторических зданий лишают статуса памятника. А большинство из тех, что удалось сохранить, все равно заброшены. У каждого есть собственник, который не намерен возвращать постройку государству. Тем временем Иркутск в числе тех городов, где наибольшее количество деревянных домов и целых улиц культурного наследия. "У нас больше этого процента средовой застройки, когда мы можем говорить о целых улицах или о цельных частях, это действительно так. Иркутяне и гости города могут погрузиться в атмосферу того Иркутска, который был сто и более лет назад, а не просто любоваться отдельными памятниками архитектуры, которые находятся в плотной городской современной застройке", - сказала Марина Кондрашова, председатель комиссии по сохранению историко-культурных наследий общественной палаты Иркутской области.

Хорошим примером сохранения и новой жизни культурного наследия региона может послужить 130-й квартал. Члены общественной палаты России и Иркутской области решили: помочь дальнейшему развитию может только внесение серьезных поправок в федеральное законодательство. Но этот процесс долгий и достаточно сложный. И предугадать, сколько культурных и архитектурных памятников исчезнет за время принятия новых правил, специалисты даже не решаются.