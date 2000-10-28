Выставка "Предположенное другое - метафора хаоса" художников из Германии и Австрии начала работу в Иркутске 18:35, 17 августа 2018 г.



Хаос как искусство. Художники из Германии и Австрии решили поразмышлять над вечной темой и в течение пяти лет готовили проект, чтобы представить его в Иркутском художественном музее. На выставке сплелись несколько видов искусств: графика, фотография, музыка, скульптура и поэзия. Организатор международного проекта - фотохудожник Людмила Вольф, в прошлом иркутянка, больше тридцати лет живет в Германии. Сюжеты для своих фотографий ищет по всему миру. В этот раз она представила черно-белую подборку снимков. Австрийский художник и поэт Эрвин Кёниг привез в Иркутск свои графические работы. В них представление о хаосе как первооснове, бесконечности, неотъемлемой части жизни человека. Сопровождают картины хокку - японские трехстишия австрийского мастера.

Эрвин Кёниг, художник, поэт, Австрия: В последнее время я пишу именно хокку, потому что это лучший способ выразить свои мысли и чувства кратко, ясно и метко. Это как поэтический афоризм.

Людмила Вольф, фотохудожник, Германия: Сибиряки заслуживают того, чтобы к ним обращались по-особому, чтобы им не ездить куда-то что-то смотреть, а смотреть у себя.

Среди экспонатов один ярко выделяется. Это измельченные 70 тысяч евро. Вышедшие из оборота купюры уничтожил немецкий банк, и теперь они напоминают о жизненных парадоксах: по факту это деньги, но вот купить на них уже ничего нельзя. Это четвертая выставка Людмилы и Эрвина в Иркутске. И здесь они всегда представляют свои работы с сибирским скульптором Львом Сериковым. Его деревянные композиции тоже о вселенском понятии хаоса. Сопровождает выставку музыка японского композитора Даи Фуджикуры. Проект "Предположенное другое - метафора хаоса" открыли сегодня в галерее сибирского искусства.