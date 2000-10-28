Две золотые и одну серебряную медали завоевали иркутские пауэрлифтеры на первенстве Европы по классическому жиму 18:13, 17 августа 2018 г.



Иркутские спортсмены стали лучшими на первенстве Европы по классическому жиму. Соревнования прошли во Франции. Соперников из России уважают, и в очередной раз они доказали, что не зря.

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137 килограммов - столько весит золотая победа для Андрея Талько. Пятнадцатилетний юноша вновь стал победителем первенства Европы по классическому жиму. Он подтвердил свой прошлогодний результат. Хотя амбиции были еще больше, хотел взять вес в 140 килограммов при собственных 72-х. "Я ехал победить как обычно, маленько не получилось килограммов добрать. Мы с соперником шли килограмм в килограмм, у него не получилось дожать последний, а я дожал, выиграл буквально два килограмма", - рассказал Андрей Талько, победитель первенства Европы по классическому жиму.

В детстве Андрей занимался бодибилдингом, а в пауэрлифтинг пришел вслед за братом. Кстати, он тоже золотой призер Европы, но в троеборье. Они ученики спортивной школы "Спарта".

На соревнования в Европу ездила и женская половина. Екатерина Володько взяла золото среди девушек до 18 лет в весовой категории до 47 килограммов, Екатерина Лисевич серебро среди юниорок в категории до 57 килограммов. "Иркутск - это Мекка силового троеборья по всем видам, у нас есть взрослые сильные спортсмены, юниоры. Я привез троих спортсменов, и все стали призерами, мог еще привезти двух человек, которые точно были бы призерами, то есть уровень высочайший", - сказал Валерий Володько, председатель федерации по пауэрлифтингу в Иркутской области.

Сейчас спортсмены готовятся к первенству Иркутска по пауэрлифтингу, судя по всему борьба за первое место будет серьезной.